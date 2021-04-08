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  3. 13 yıl sonra yakayı ele verdi! Diyarbakır’da yıllardır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

13 yıl sonra yakayı ele verdi! Diyarbakır’da yıllardır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

13 yıldır firari olan cinayet zanlısı, sonunda yakayı ele verdi. Antalya'da, 2008 yılında cinayet işleyen ve 13 yıldır firari olan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu Diyarbakır'da yakalandı.

13 yıl sonra yakayı ele verdi! Diyarbakır’da yıllardır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'da, 2008 yılında cinayet işleyen ve 13 yıldır firari olan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu Diyarbakır'da yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca Antalya'da ikamet eden ve 2008 yılında burada meydana gelen kasten öldürme olayı nedeniyle hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli V.E.'nin Sur ilçesi Özekli Mahallesi'nde ikamet eden hasta babasını ziyaret edeceğinin öğrenilmesi üzerine, şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar sonucunda 13 yılı aşkın süredir firari olarak aranan V.E. isimli şüpheli Özekli Mahallesi'nde babasına ait evde kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

13 yıl sonra yakayı ele verdi! Diyarbakır’da yıllardır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

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