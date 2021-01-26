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13 yıldır teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber: "Teknede yaşam bazen zor"

Uzun süredir ekranlardan uzakta hayat süren bir zamanlara damgasını vuran ünlü oyuncu Yeşim Büber, yaklaşık 13 yıldır ailesi ile birlikte teknede yaşıyor. Takipçisinden gelen o soruya uzun uzun yanıt verirken "Teknede yaşam bazen zor" ifadesini kullandı.

13 yıldır teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber: "Teknede yaşam bazen zor"

2000'li yılların fenomen dizisi Aynalı Tahir ile akıllarda yer eden başarılı oyuncu Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la hayatını birleştirdi. Evliliğin hemen sonrasında ailesi ile birlikte teknede yaşam sürmeye başladı. 

"TEKNEDE YAŞAM BAZEN ZOR"

 "Aynalı Tahir", "Kırık Ayna", "Bıçak Sırtı", "Serseri Aşıklar" gibi dizilerin yanı sıra "Barda", ‘Kaybolan Yıllar"  gibi dönemine damgasını vuran birçok yapımda yer alan oyuncu Yeşim Büber, 13 yıldır denizin ortasında bir teknede hayat sürüyor. Şehir hayatını bırakan ve iki çocuk sahibi olan ünlü oyuncu sık sık sosyal medya hesabından teknedeki yaşamına dair paylaşımlarda bulunuyor. Son yaptığı paylaşımına takipçisi tarafından gelen “Teknede yaşamak zor mu?” sorusunu yanıtladı.

Güzel oyuncu takipçisi tarafından gelen o soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosu olmayan bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya ‘Teknede yaşamak zor değil mi?’ diye. Evet, bazen zor…” 

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MESLEĞİ BIRAKMADIM

Büber, oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise “Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul'a yerleşmem gerekirse zor.” ifadelerini kullandı.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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