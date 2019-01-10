130 sanıklı davada 6 kişiye hapis cezası

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, "ihaleye fesat karıştırmak', "rüşvet almak ve vermek" suçlarından, aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 130 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, 6 sanık hakkında temyiz yolu açık olmak üzere 3 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezası verirken, 124 sanık ise beraat etti.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında eski ve yeni çok sayıda ilçe belediye başkanının da bulunduğu 130 kişi hakkında, "ihaleye fesat karıştırmak', "rüşvet almak ve vermek" suçlarından 2 yıl önce açılan açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya sanıkların avukatları katıldı. Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtların okunmasıyla başladı. Ardından sanık avukatları, savcının daha önce verdiği mütalaasına ilişkin görüşlerini dile getirip, müvekkilleriyle ilgili savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, sanıklardan Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı iş adamı Özgen Türker'e toplam 160 yıl, Mustafa Ali Uçar'a toplam 81 yıl, Tekin Aykaç'a toplam 33 yıl, Ali Vasfi Yıldırım'a toplam 33 yıl, Cemil Akbulut'a toplam 12 yıl, Süleyman Akdeniz'e ise 3 yıl hapis cezası verip, temyiz yolunun açık olduğunu belirtti. Aralarında eski ve yeni belediye başkanlarının da bulunduğu diğer 124 sanık ise beraat etti.

DHA