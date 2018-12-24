130 Suriyeli Esenyurt’tan memleketlerine dönüş için yola çıktı

Ülkelerindeki iç karışıklıktan ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, evlerine geri dönmeye devam ediyor. Suriye'ye yapılan başarılı operasyonlar sonucu Esenyurt'tan 130 Suriyeli güvenli hale getirilen bölgelere dönüş için yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesiyle Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısı gün geçtikçe artıyor. Esenyurt Belediyesinin gerçekleştirdiği organizasyonla 130 Suriyeli daha ülkelerine dönmek için hareket etti. Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler, Cumhurbaşkanına ve Türk halkına teşekkürlerini dile getirdi. Memleketlerine dönen Suriyelilerin yakınları ise vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Esenyurt Belediyesi bugüne kadar 4 bin 200 Suriyeliyi memleketlerine kavuşturdu.

"Niyetimiz 2019 yılında 20-25 bin arasında Suriyeliyi evlerine yolcu edebilmek"

Suriyelilerin memleketlerine dönme sevincini paylaştığını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "İki taraflı bir sevinç yaşıyoruz. Onlar adına sevinç yaşıyoruz. Allah razı olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kahraman ordumuz sayesinde tekrar geri döndüler. Artık bir vatanları yeniden var. Artık vatanın kavramını bilen insanlar olarak da geri dönüyorlar. Bu bizi sevindiriyor. Kendi açımızdan sevinçliyiz, ev sahipliği yaptık. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi onların da ülkemizdeki son günleri. Özgürleşen ülkelerine geri dönecekler. Orada hayatlarını kuracaklar ve vatanlarına sahip çıkacaklar. Biz de onlara gerekli ev sahipliği yapmış insanlar olarak mutluluk taşıyacağız. Geçenlerde İçişleri Bakanımızı takip ettim, çok sayıda dönen olmuş. Bunun en uzak noktadan gönderen belediye olmakta bize düştü. Yaklaşık 4 bin 200 kişi bizim gönderdiğimiz. Niyetimiz 2019 yılında minimum 20-25 bin arasında Suriyeliyi evlerine yolcu edebilmek ve onlara biz araç desteği sağlıyoruz. Eşyaları için de küçük bir kamyon veriyoruz" dedi.

"Tuzunuzu, ekmeğinizi helal edin"

Türkiye'ye teşekkür eden Ali Murat, "Cumhurbaşkanından, Türkiye'den Allah razı olsun. Çok mutluyuz, Allah sizden razı olsun kardeşim" diye konuştu.

Memleketine dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Nofa Alali, "Suriye'ye, memleketimize gidiyoruz. Suriye'nin Halep'ine gidiyoruz. Allah sizden razı olsun. Tuzunuzu, ekmeğinizi helal edin. Bitti. Vatanımız güzel oluyor Allah'a şükür. Sizin sayenizde, Allah'ın sayesinde. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanından da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA