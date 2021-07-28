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  3. 13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Eylül 2021 Pazartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:30
Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

13:30
Gimcheon Sangmu - Asan
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

14:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv

18:00
Farul Constanta - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Rubin Kazan - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Akhisarspor - Bucaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Gornik Leczna - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30
Rostov - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:30
Aris - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Gaziantep FK - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Alanyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Balıkesirspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Elfsborg - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Mjallby - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Örebro - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Vasalunds - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Getafe - Elche
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

21:00
Maritimo - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
Beerschot - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2Bilyoner TV

21:00
Craiova - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:15
Sport Boys - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Radomiak Radom - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:45
Bologna - Verona
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

21:45
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Everton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Lugo - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Guabira - Aurora
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:15
Stjarnan - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:30
Nublense - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:00
Granada - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:15
Tondela - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:30
San Martin - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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