Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:30

Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:30

Gimcheon Sangmu - Asan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



14:00

Kura Çekimi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv



18:00

Farul Constanta - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Rubin Kazan - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Akhisarspor - Bucaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Gornik Leczna - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:30

Rostov - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:30

Aris - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Gaziantep FK - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Alanyaspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Balıkesirspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Elfsborg - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Mjallby - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Örebro - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Vasalunds - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Odense - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Getafe - Elche

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



21:00

Maritimo - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:00

Beerschot - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2Bilyoner TV



21:00

Craiova - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Eindhoven - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:15

Sport Boys - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Radomiak Radom - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:45

Bologna - Verona

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



21:45

Le Havre - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:00

Everton - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



22:00

Lugo - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Guabira - Aurora

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Stjarnan - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:30

Nublense - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



23:00

Granada - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:15

Tondela - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:30

San Martin - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV