13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Eylül 2021 Pazartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 13 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:30
Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Gimcheon Sangmu - Asan
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
14:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
18:00
Farul Constanta - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Rubin Kazan - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Akhisarspor - Bucaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Gornik Leczna - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Rostov - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:30
Aris - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gaziantep FK - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Alanyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Balıkesirspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Elfsborg - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Mjallby - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Vasalunds - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Getafe - Elche
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
21:00
Maritimo - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Beerschot - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2Bilyoner TV
21:00
Craiova - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:15
Sport Boys - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Radomiak Radom - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Bologna - Verona
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
21:45
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Everton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Lugo - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Guabira - Aurora
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Stjarnan - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:30
Nublense - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:00
Granada - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:15
Tondela - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
San Martin - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV