14 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV'de Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'de bugün hangi dizi ve programların olacağı merak ediliyor. Güne Kalp yarası dizisiyle başlayan ATV'de akşam Kim Milyoner Olmak İster? programı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

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ATV'de bugün ne var? Güne Kalp Yarası ile başlayan ATV hemen ardından Baş Belası dizisini yayınlıyor. 15.30'da İkimizin Sırrı yayınlanırken akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster? ATV ekranlarında oluyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı... 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kalp Yarası 10.20 Baş Belası 13.20 Dumbo 15.30 İkimizin Sırrı 18.40 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? atvatv yayın akışı