Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 14 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 Ağustos 2021 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:00

Gangwon - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Chiba - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Sagamihara - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Tochigi - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Yamaga - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Geylang - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Young Lions - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Ryukyu - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Hiroshima - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Urawa - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Vegalta Sendai - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Iwata - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Machida - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Omiya Ardija - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Renofa Yamaguchi - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

V Varen Nagasaki - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yenisey - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:30

Jeju United - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Suwon - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Jönköpings - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Hobro - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:30

Manchester Utd - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



14:30

Holstein Kiel - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



14:30

Nürnberg - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Sandhausen - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4Tivibu Spor 4Bilyoner TV



14:30

Peterborough - Derby County

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



15:00

Sigma Olomouc - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



15:30

FC Vitebsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Toulouse - Bastia

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:00

Piast Gliwice - Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:00

Malmö - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Akropolis - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Orgryte - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Sundsvall - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

F.Amager - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Nykobing - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Legion - Narva

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:30

Arminia Bielefeld - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

Augsburg - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:30

Stuttgart - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1Tivibu Spor 4Bilyoner TV



16:30

Union Berlin - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



16:30

Wolfsburg - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Shukura Kobuleti - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:00

Burnley - Brighton

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



17:00

Chelsea - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

Everton - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Leicester City - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Watford - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



17:00

Hull City - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Oulu - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

SJK - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Orenburg - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Dainava Alytus - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Karvina - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

St.Gilloise - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:30

Vizela - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

RKC Waalwijk - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:30

Zhodino - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:30

Nizhny Novgorod - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:30

Spartak Moskova - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Real Sociedad B - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Osasuna - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:00

Lille - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Domzale - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Eskilstuna United - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Krasnodar 2 - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Neftekhimik - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Admira - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

TSV Hartberg - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:30

Athletic Bilbao - Racing Santander

Hazırlık Maçı

Athletic Bilbao Youtube



18:30

Lechia Gdansk - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Antofagasta - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:30

Kalmar - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:45

Benevento - Spal

İtalya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Telavi - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Ilves - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Cittadella - Monza

İtalya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Sporting Cristal - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

19:00

Kuban - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Volgograd - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kristiansund - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Pohronie - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Senica - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Slovan Bratislava - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kuressaare - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:15

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:15

İstanbulspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



19:30

B.Dortmund - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Norwich City - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

19:30

KAS Eupen - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Seraing - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Minsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:45

Heracles - PSV

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:55

Lokomotiv Zagreb - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Benfica - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Ajaccio - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Guingamp - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nancy - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nimes - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Niort - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Quevilly Rouen - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Rodez - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Sochaux - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Akhmat Grozny - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Rostov - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Bohemians 1905 - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Girona - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



20:30

Cadiz - Levante

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



20:30

Mallorca - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



21:00

Fortuna Sittard - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Warta - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Deportes La Serena - Calera

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:00

Sarpsborg 08 - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:15

Ayacucho - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Maribor - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Dynamo Dresden - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4Tivibu Spor 3Bilyoner TV



21:45

Altay - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



21:45

Hatayspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:45

Denizlispor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 1



21:45

Balıkesirspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2



21:45

Genk - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

Roma - Raja Casablanca

Hazırlık Maçı

Tivibu Spor



21:45

Verona - Catanzaro

İtalya Kupası

Bilyoner TV



21:45

RWDM - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

PSG - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

Swansea - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:00

Ajax - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Cagliari - Pisa

İtalya Kupası

Bilyoner TV



22:00

Hajduk Split - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Always Ready - Aurora

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Braga - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:30

Cruzeiro - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

CSA - Coritiba

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Ponte Preta - Confianca

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Ponferradina - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Alaves - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus ,Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:00

Bragantino - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Alianze Lima - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Union Espanola - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV