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14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Güler Misin Ağlar Mısın FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünde olduğu film Güler Misin Ağlar Mısın izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Güler Misin Ağlar Mısın FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. FOX TV güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayıp hemen ardından Aşk Mantık İntikam dizisiyle devam ederken akşam Güler Misin Ağlar Mısın izleyiciyle buluşuyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV  yayın akışı...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Aşk Mantık İntikam

13.45 Bay Yanlış

15.45 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Güler Misin Ağlar Mısın

22.00 Şef Akademi

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