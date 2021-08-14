14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Güler Misin Ağlar Mısın FOX TV'de FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünde olduğu film Güler Misin Ağlar Mısın izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

A+ A-

Ekranların en çok izlenen kanallarından Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. FOX TV güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayıp hemen ardından Aşk Mantık İntikam dizisiyle devam ederken akşam Güler Misin Ağlar Mısın izleyiciyle buluşuyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı... 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Aşk Mantık İntikam 13.45 Bay Yanlış 15.45 Son Yaz 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Güler Misin Ağlar Mısın 22.00 Şef Akademi Fox Tvfox tv yayın akışı