14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Güler Misin Ağlar Mısın FOX TV'de
FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünde olduğu film Güler Misin Ağlar Mısın izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. FOX TV güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayıp hemen ardından Aşk Mantık İntikam dizisiyle devam ederken akşam Güler Misin Ağlar Mısın izleyiciyle buluşuyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Aşk Mantık İntikam
13.45 Bay Yanlış
15.45 Son Yaz
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güler Misin Ağlar Mısın
22.00 Şef Akademi