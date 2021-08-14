14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Kod Adı: Olympus ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda hemen ardından Konuştukça yayınlanıyor. Saat 15.45'te Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ekrana gelirken akşam Kod Adı: Olympus izleyici karşısına çıkıyor...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Aşkın Tarifi

15.45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Pasifik Savaşı: İsyan