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14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Kod Adı: Olympus ATV'de

Kanal D'de bugün hangi dizi, film ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan Kanal D'de akşam Kod Adı: Olympus ekranlarda oluyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Kod Adı: Olympus ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda hemen ardından Konuştukça yayınlanıyor. Saat 15.45'te Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ekrana gelirken akşam Kod Adı: Olympus izleyici karşısına çıkıyor...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Aşkın Tarifi

15.45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Pasifik Savaşı: İsyan

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