14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Kod Adı: Olympus ATV'de
Kanal D'de bugün hangi dizi, film ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan Kanal D'de akşam Kod Adı: Olympus ekranlarda oluyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 14 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda hemen ardından Konuştukça yayınlanıyor. Saat 15.45'te Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ekrana gelirken akşam Kod Adı: Olympus izleyici karşısına çıkıyor...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Aşkın Tarifi
15.45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kod Adı: Olympus
22.30 Pasifik Savaşı: İsyan