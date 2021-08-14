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14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Mesaj (Contact) TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.30'da Hayat Sanat ekranlarda olurken akşam 21.30'da yabancı sinema Mesaj (Contact) izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Mesaj (Contact) TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07.00'da Bizim Resmimiz ekranda olurken 13.30'da LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri ekrana geliyor. Akşam ise yabancı sinema Mesaj (Contact) izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

14 AĞUSTOS 202 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Bir Oyundan Fazlası

06:00 Anadolu Arkeolojisi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Sinema Dünyası

08:00 Anjelika Akbar İle Sesler

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Yabancı Sinema: Raoul Taburin

11:10 Destansı Kareler

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri (LA Opening Gala:John Williams Celebration)

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Karalama Defteri

16:30 İzler Suretler

16:50 Destansı Kareler

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Evliya Çelebi

19:30 Dünya Müzik Gelenekleri

19:45 Kısa Bir Ara

20:00 Konser Zamanı

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact) 

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