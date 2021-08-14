14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Mesaj (Contact) TRT 2'de

Ordu'da IŞİD cinayeti! Orakla öldürüp cesedini üç parçaya ayırdılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını bekçiler kurtardı! İntihar etmesin diye korkuluklara kelepçelediler

14 Ağustos 2021 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor!