14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Mesaj (Contact) TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.30'da Hayat Sanat ekranlarda olurken akşam 21.30'da yabancı sinema Mesaj (Contact) izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07.00'da Bizim Resmimiz ekranda olurken 13.30'da LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri ekrana geliyor. Akşam ise yabancı sinema Mesaj (Contact) izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
14 AĞUSTOS 202 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Bir Oyundan Fazlası
06:00 Anadolu Arkeolojisi
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 Sinema Dünyası
08:00 Anjelika Akbar İle Sesler
08:30 Sinema +
09:15 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Yabancı Sinema: Raoul Taburin
11:10 Destansı Kareler
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Bir Resim Bir Hikaye
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri (LA Opening Gala:John Williams Celebration)
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Karalama Defteri
16:30 İzler Suretler
16:50 Destansı Kareler
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Evliya Çelebi
19:30 Dünya Müzik Gelenekleri
19:45 Kısa Bir Ara
20:00 Konser Zamanı
21:00 Yeryüzleri
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)