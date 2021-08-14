14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye / Kolaj TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam MasterChef Türkiye / Kolaj ekranlardan oluyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım programıyla güne başlayan TV8'de hemen ardından Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. 16.15'te Arif v 216 izleyici karşısına geçerken akşam MasterChef Türkiye / Kolaj yayınlanıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
09.45 Paylaş Benimle
10.30 Süper 1 Takım
10.45 MasterChef Türkiye
13.30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16.15 Arif v 216
18.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye / Kolaj