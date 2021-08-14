14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye / Kolaj TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam MasterChef Türkiye / Kolaj ekranlardan oluyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım programıyla güne başlayan TV8'de hemen ardından Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. 16.15'te Arif v 216 izleyici karşısına geçerken akşam MasterChef Türkiye / Kolaj yayınlanıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı... 14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 09.45 Paylaş Benimle 10.30 Süper 1 Takım 10.45 MasterChef Türkiye 13.30 Yetenek Sizsiniz Türkiye 16.15 Arif v 216 18.45 MasterChef Türkiye 20.00 MasterChef Türkiye / Kolaj tv8tv8 yayın akışı