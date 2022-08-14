14 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 14.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 14 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 14.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14.08.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

14 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar henüz açıklanmadı, açıklanır açıklanmaz haberimiz yer vereceğiz.

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 10.08.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

5-13-15-20-34 Joker:12

10 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

7 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 7.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

3 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 3.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı