14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 14 Ağustos 2020

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 14 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 14 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 14 Ağustos 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM AKTÜEL 14 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı Tv 1.399 TL

Çok Amaçlı Dolap 299 TL

3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL

Fakir Şarjlı El Süpürgesi 199 TL

Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 59,90 TL

Smart Saat 75 TL

Tefal Baskül 79,90 TL

Desenli Gaz Lambası 75 TL

Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL

Fakir Rahpsody Blender Seti 189 TL

Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti 119 TL

Chef's Granit Wok Tava 32,90 TL

Borosilikat Süzgeçli Demlik 69,90 TL

Borosilikat Kulplu Kahve Fincanı 6'lı 99,90 TL

Borosilikat Cezve 29,90 TL

Akel Katmer ve Gözleme Sacı 119 TL

Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 49,90 TL

Melamin Küçük Boy Tepsi 9,95 TL

Melamin Orta Boy Tepsi 14,90 TL

Melamin Büyük Boy Tepsi 17,90 TL

Naturalove Bambu Stantlı Şekerlik Tuzluk Biberlik 44,90 TL

Kütahya Porselen Kupa 2'li 17,90 TL

Naturalove Mermer Desenli Dikdörtgen Kenarlı Tabak 17,90 TL

Naturalove Mermer Desenli Salata Tabağı 9,95 TL

Naturalove Mermer Desenli Kaşıklı Gondol Kase 17,90 TL

Alpina Gıda Koruyucu Kapak 14,90 TL

Paşabahçe Yağlık Sirkelik 1000 cc 12,90 TL

Çift Yönlğ Hazneli Rende 9,95 TL

Dynamic Su Geçirmez Çanta 2 Litre 29,90 TL

Dynamic Bone 9,95 TL

Elektrikli Kömür Tutuşturucu 49,90 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Yazar Kasa 69,90 TL

Karma Hikaye Kitapları 3,95 TL

Sevimli Oyuncak Köpekler 14,90 TL

Oyuncak Kamyon 39,90 TL

Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncakları 12,90 TL

Piccolo Mondi Titreşimli Bebek Aktivite Oyuncağı 39,90 TL

Market Arabası ve Mutfak Seti 29,90 TL

Kadın Viscon Şort 19,90 TL

Erkek Bermuda Şort 24,90 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.