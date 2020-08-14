Her hafta Diyanet tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi'nin 14 Ağustos 2020 tarihli konusu belli oldu. Diyanet Cuma günleri için hazırlanan hutbeyi 81 il genelindeki tüm camilere gönderir ve cami imamları da cuma namazı öncesi hutbeyi okur. Cuma hutbesi'nin bu haftaki konu başlığı ''Şükreden Huzur Bulur'' seçildi.

ŞÜKREDEN HUZUR BULUR

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz bir gece namaz

kılarken o kadar çok ağladı ki, sakalından

süzülen gözyaşları göğsüne hatta yere damladı.

Bu hali gören Hz. Âişe hayret ederek, “Yâ

Resûlallah! Yüce Allah senin geçmiş ve gelecek

bütün günahlarını affettiği halde niçin

ağlıyorsun?” diye sordu. Peygamberimiz (s.a.s)

şöyle cevap verdi: “Allah’a şükreden bir kul

olmayayım mı?”1

Aziz Müminler!

Peygamberimizin gözyaşlarında saklı olan

şükür, yapılan iyiliğin değerini bilmek ve iyiliğe

iyilikle karşılık vermektir. Namazın anlamında

var olan şükür, maddi ve manevi bütün

nimetlerin asıl sahibinin Allah Teâlâ olduğunu

idrak etmektir. Kulun dilinde daim olan şükür,

Allah’a gönülden itaat edip günahlardan uzak

durmak suretiyle, nimete minnettar olmaktır.

Kıymetli Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurur: “Artık siz beni anın ki ben de sizi

anayım. Bana şükredin, nankörlük

etmeyin!”2

Rabbimiz Vehhâb’dır, Rezzâk’tır,

Melik’tir, Kerîm’dir. Küçük-büyük, zenginfakir, güçlü-zayıf her insan, hayatını ancak

O’nun verdiği imkân ve ikram sayesinde

sürdürebilir. Bu gerçeğin farkında olmak, kadir

kıymet bilmek ve Nimetin Sahibi’ne şükretmek,

mümin bir kul olmanın vazgeçilmez gereğidir.

Mümin, Rabbine olan minnettarlığını

bütün varlığıyla hisseder, dile getirir ve gösterir.

Kalbiyle şükreder; Rabbini daima gönlünde

taşıyarak O’na karşı borçlu olduğunu bilir.

Diliyle şükreder; Rabbini her an övgüyle anar.

Bedeniyle şükreder; elini, dilini, gözünü,

kulağını iyi işlerde kullanarak her türlü

çirkinlikten uzak tutar.

Mümin bilir ki aklın şükrü iman etmek ve

faydalı bilgi üretmek, ilmin şükrü bildiğini

öğretmek ve uygulamak, malın şükrü ihtiyaç

sahipleriyle paylaşmak, sağlığın şükrü ise

hayırlı bir insan olmak için çalışıp çabalamaktır.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz buyurur ki,

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da

şükretmez.”3 O halde, mümin, kendisine

yapılan hiçbir iyiliği küçük görmez; nankörlük

ve kibir göstermez. Anne babası, eşi ve

çocukları başta olmak üzere, iyilik gördüğü

herkese teşekkür etmekle mutlu olur.

Aziz Müslümanlar!

Rabbimiz, Şekûr’dur; yaptığımız faydalı

işleri ödüllendirir. Hırslı ve açgözlü

davranmayan, aksine kanaatkâr ve nimete razı

olan kullarını sever. Hutbemi bu hakikati

anlatan bir ayetle bitiriyorum: “Hani Rabbiniz

şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer

şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım.

Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz

azabım çok şiddetlidir.’”

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