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  3. 14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Aralık 2021 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 ARALIK 2021 SALI GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Aralık 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 

13:30
Manisa FK - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2

13:30
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Play-Off Kura Çekimi
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Venezia - Ternana
İtalya Kupası
Bilyoner TV

18:15
Asteras Tripolis - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Altınordu - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

20:00
Udinese - Crotone
İtalya Kupası
Bilyoner TV

20:30
Stuttgart - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45
Radomiak Radom - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:45
Cercle Brugge - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Halmstads - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

22:30
Arminia Bielefeld - Bochum
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30
Wolfsburg - Köln
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:30
Brentford - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

22:45
Norwich City - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

23:00
Manchester City - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2

23:00
Genoa - Salernitana
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV

23:00
Anderlecht - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
Oostende - Kortrijk
Belçika Pro Leagu

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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