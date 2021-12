Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 Aralık 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:30

Manisa FK - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2



13:30

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Play-Off Kura Çekimi

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:00

Venezia - Ternana

İtalya Kupası

Bilyoner TV



18:15

Asteras Tripolis - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Altınordu - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



20:00

Udinese - Crotone

İtalya Kupası

Bilyoner TV



20:30

Stuttgart - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



20:45

Radomiak Radom - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:45

Cercle Brugge - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:00

Halmstads - Helsingborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



22:30

Arminia Bielefeld - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



22:30

Mainz - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:30

Wolfsburg - Köln

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



22:30

Brentford - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



22:45

Norwich City - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



23:00

Manchester City - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2



23:00

Genoa - Salernitana

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV



23:00

Anderlecht - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:00

Oostende - Kortrijk

Belçika Pro Leagu