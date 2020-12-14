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14 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 14 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise fenomen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

14 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında titizlik takıntıları olan insanların harabe durumdaki evleri kısa sürede temizlemeye çalıştıkları "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise fenomen dizi "Yasak Elma" yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı...

14 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Aşk Yeniden
14.00 Temizlik Benin İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma

14 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Yıldız, Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.

Yeni bölümde neler olacak detayları öğrenmek için aşağıdaki linkten dizinin fragmanını izleyebilirsiniz...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM(14 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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