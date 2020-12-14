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14 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den gelen son verilere göre yağmurlu hava haftanın ilk günü tüm yurdu etkisi altına alırken Doğu Anadolu ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde Doğu bölgelerde don olayı beklenirken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

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14 Aralık 2020 Pazartesi 09:46
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