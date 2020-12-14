14 Aralık Show TV Yayın Akışı | Çukur yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Akşam ise sevilen dizi "Çukur" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 14 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Kalp Atışı

13.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düştü! Çağatay Erdenet'in tuzakları sebebiyle Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verdi. Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçiyor. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmıyor ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanıyor.

Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arıyor. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.