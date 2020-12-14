14 Aralık Star TV Yayın Akışı |Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise Star TV'nin sevilen dizisi " Sefirin Kızı" yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak. İşte 14 Aralık Pazartesi Star TV yayın akışı...

STAR TV 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemektenmutlu ayrılacaklar mı? Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar. Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır… Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.