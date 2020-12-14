14 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam için yarışanların programı "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT 1 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis’e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım’ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı. Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos’u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan’a dönen Sencer’i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas’ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer’in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer’in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar.

Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer’in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer’in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu’nun tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah’ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin’e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?