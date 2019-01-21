14 aylık Zekiye bebek kanserle savaşıyor

Zonguldaklı İsa-Merve Demir çifti, kanserle savaşan 14 aylık bebekleri Zekiye Nur için kan bağışı ve maddi yardım bekliyor.

İsa-Merve Demir çiftinin 14 aylık bebekleri Zekiye Nur çok küçük yaşta hastaneyle tanıştı. Lösemi teşhisi konulan Zekiye bebeğin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavi sürecinde nöroblastom kanseri olduğu ortaya çıktı. Çocuğunun tedavisi için 12 yıldır mermer ustası olarak çalıştığı Bilecik'ten Ankara'ya taşınan ve işsiz kaldığı için işsizlik maaşıyla geçinen İsa Demir, kızının tedavi sürecinde maddi sıkıntılar yaşıyor. Küçük kızlarının tedavisi ile ilgili bilgi veren baba Demir, "Ben aslen Zonguldak Devrekliyim. 12 yıldır Bilecik'te çalışıyordum. Kızımın karnında şişlik ve yürümesinde aksaklık olunca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdük. İlk önce bir teşhis koyamadılar. Yine rahatsızlanınca ikinci kez götürdük. Kan testine göre lösemi teşhisi konuldu. İlik nakli yapma imkânlarının olmadığını ve Ankara'ya götürmemiz gerektiğini söylediler. Ankara Hacettepe Hastanesine getirdiğimizde kızımızın kan kanseri olmadığını öğrendik. Burada kızımızın böbrek üstü yağ bezinde tümör tespit edildi. Bu tümör karaciğeri kaplamış. Nöroblastom denilen hastalık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine numune gönderdik. Sonuçlar iyi geldi. Kızımız inşallah iyileşecek ama dişi tümör olduğu için yine nüksetmemesi için düzenli kontrol gerekiyor. Sürekli kan ihtiyacı oluyor. Şu an 3 aylık kan ihtiyacı karşılandı. Sağ olsun duyarlı insanlar sayesinde kan gelmeye başladı. Ancak maddi yönden desteğe ihtiyacımız var. Tedavimiz 1 yılı bulacak. Bir senenin sonrasında aylık, 6 aylık kontroller olacak. Hastalığımız ayrıca üreme durumu olabilen bir rahatsızlık. Duyarlı insanlardan yavrumuza kan desteği ve maddi yardım istiyoruz. İlgilenen herkese teşekkür ederiz. İnşallah kızım bu süreci atlatacak. Ben onun iyileşmesi için işimi, yaşadığım şehri terk ettim. Yeter ki o iyileşsin" dedi.

Öte yandan Zonguldaklı vatandaşlar bu duruma duyarsız kalmayarak, sosyal medya hesaplarından aileye destek paylaşımlarında bulundular.

Kaynak: İHA