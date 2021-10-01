Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



01:00

Atletico Mineiro - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Chapecoense - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Flamengo - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



02:00

ABD - Kosta Rika

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus



02:00

Loudoun United - Hartford Athletic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



02:30

Fortaleza - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



03:00

Memphis 901 - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:00

Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:00

Corinthians - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



03:30

Internacional - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



04:00

Birmingham Legion - Austin Bold

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



04:00

El Paso Locomotive - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:00

Orange County - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Tacoma Defiance - Las Vegas Lights

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:30

Sacramento Republic - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



18:30

TPS Turku - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:45

Bayern Münih - Hacken

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



19:45

Koge - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:00

Jönköpings - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Helsingor - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Arsenal - Hoffenheim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



22:00

Lyon - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Bolivya - Paraguay

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV