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14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


01:00
Atletico Mineiro - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Chapecoense - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Flamengo - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:00
ABD - Kosta Rika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

02:00
Loudoun United - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Fortaleza - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:00
Memphis 901 - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Corinthians - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:30
Internacional - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

04:00
Birmingham Legion - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
El Paso Locomotive - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Orange County - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
Sacramento Republic - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

18:30
TPS Turku - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:45
Bayern Münih - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

19:45
Koge - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:00
Jönköpings - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Arsenal - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

22:00
Lyon - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Bolivya - Paraguay
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

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