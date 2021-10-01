14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
14 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
01:00
Atletico Mineiro - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Chapecoense - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Flamengo - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:00
ABD - Kosta Rika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
02:00
Loudoun United - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Fortaleza - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Memphis 901 - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Corinthians - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Internacional - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
04:00
Birmingham Legion - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
El Paso Locomotive - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Orange County - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Sacramento Republic - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
18:30
TPS Turku - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:45
Bayern Münih - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Koge - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Jönköpings - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Lyon - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Bolivya - Paraguay
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV