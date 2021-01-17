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  3. 14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi! Endonezya'daki toprak kayması paniğe neden oldu

14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi! Endonezya'daki toprak kayması paniğe neden oldu

Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması oldu. Kayan toprak nedeniyle Lamkleng köyündeki14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi.

14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi! Endonezya'daki toprak kayması paniğe neden oldu 1119

Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması meydana geldi.