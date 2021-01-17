14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi! Endonezya'daki toprak kayması paniğe neden oldu Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması oldu. Kayan toprak nedeniyle Lamkleng köyündeki14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi.

1 19 Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması meydana geldi.