Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?Süper Lig'de de forma giyen Khalid Boutaib taraftarla kafa kafaya geldi!Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!''İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?Yasak Elma 111. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleÖSYM KPSS sonuçları için son saatler! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?13 Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller | 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası hangi illerde yattı?ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS tercih sonuçları açıklandı mı?Yasak Elma'nın yeni sezona damga vuran aldatma sahnesi! İzleyiciler fena kızdı! Tepkilerini sosyal medyada gösterdilerİBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı 2021? İBB yurdu kimlere çıkar?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 14 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

14 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 14 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

14 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 14 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından kanalın yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar  ekrana veriliyor. Sonrasında 16.00'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...

14 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT