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  3. 14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de

14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 04.55''te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.20'de Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.00'da Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. İşte 14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 14 Eylül  2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 8.50 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da kanalın sevilen ve sezon finalinde özlenen dizisi "Masumlar Apartmanı" yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. 

14 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:55Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:50Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:50Kalk Gidelim

12:20Benim Adım Melek

16:00Teşkilat (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

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