14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 04.55''te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.20'de Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.00'da Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. İşte 14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 14 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 8.50 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da kanalın sevilen ve sezon finalinde özlenen dizisi "Masumlar Apartmanı" yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. 14 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:55Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05:50Tövbeler Olsun (Altyazılı) 08:50Kalk Gidelim 12:20Benim Adım Melek 16:00Teşkilat (Altyazılı) 19:00Ana Haber (Canlı) 20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı) trt1yayın akışımasumlar apaertmanı