14 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 14 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da Geziyorum yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Geri Dönüşen Sanat yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 14 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 14 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major) 06:45 Renkler 07:00 Karalama Defteri 07:30 Hayat Sanat 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Düşüncenin Seyir Defteri 14:00 Tiyatro Dünyası 14:30 Geri Dönüşen Sanat 14:50 Yeryüzleri 15:00 Kelimeler ve Şeyler 16:00 Geziyorum 16:20 Ahenk 16:30 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major) 17:50 Destansı Kareler 18:00 Hayat Sanat 18:30 Anjelika Akbar İle Sesler 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Koleksiyoner 20:30 Tarih Söyleşileri 21:45 Renkler 22:00 Yabancı Sinema: Müdür (The Warden) 23:40 İzler Suretler 00:00 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker) trt2yayın akışıkoleksiyoner