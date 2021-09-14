14 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 14 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da Geziyorum yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...
Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Geri Dönüşen Sanat yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 14 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
14 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)
06:45 Renkler
07:00 Karalama Defteri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Tiyatro Dünyası
14:30 Geri Dönüşen Sanat
14:50 Yeryüzleri
15:00 Kelimeler ve Şeyler
16:00 Geziyorum
16:20 Ahenk
16:30 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)
17:50 Destansı Kareler
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Koleksiyoner
20:30 Tarih Söyleşileri
21:45 Renkler
22:00 Yabancı Sinema: Müdür (The Warden)
23:40 İzler Suretler
00:00 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker)