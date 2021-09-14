14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 14 Eylül 2021 Salı televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Eylül 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
14 EYLÜL 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
14 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:55Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:50Tövbeler Olsun (Altyazılı)
08:50Kalk Gidelim
12:20Benim Adım Melek
16:00Teşkilat (Altyazılı)
19:00Ana Haber (Canlı)
20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
14 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)
06:45 Renkler
07:00 Karalama Defteri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Tiyatro Dünyası
14:30 Geri Dönüşen Sanat
14:50 Yeryüzleri
15:00 Kelimeler ve Şeyler
16:00 Geziyorum
16:20 Ahenk
16:30 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)
17:50 Destansı Kareler
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Koleksiyoner
20:30 Tarih Söyleşileri
21:45 Renkler
22:00 Yabancı Sinema: Müdür (The Warden)
23:40 İzler Suretler
00:00 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker)
14 EYLÜL 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Benim Kocam Yapmaz (Yerli Sinema)
14 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16.00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
14 EYLÜL 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
14 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08.30 Bu Sabah
11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13.00 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Şahsiyet
14 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
14 EYLÜL 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster