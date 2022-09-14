14 Eylül 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

14 EYLÜL ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yerli Sinema Ah Nerede

20:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol

22:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

14 EYLÜL ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

14 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Yabancı Damat

14 EYLÜL ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 İyilik

22:45 Tozluyaka

01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

14 EYLÜL ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:20 Yabancı Sinema Kingsman: Gizli Servis

01:40 Kardeşlerim

04:40 Mutfak Bahane

14 EYLÜL ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Korkusuz Korkak

21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

23:30 Yerli Sinema Korkusuz Korkak

01:15 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

14 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Yedi Numara

08:45 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:35 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

00:15 Yerli Sinema Soluk

02:15 Anadolu’da Yaşam

03:00 Masumlar Apartmanı