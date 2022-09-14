14 Eylül 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
14 EYLÜL ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yerli Sinema Ah Nerede
20:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol
22:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
14 EYLÜL ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
14 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Yabancı Damat
14 EYLÜL ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 İyilik
22:45 Tozluyaka
01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
14 EYLÜL ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
23:20 Yabancı Sinema Kingsman: Gizli Servis
01:40 Kardeşlerim
04:40 Mutfak Bahane
14 EYLÜL ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Korkusuz Korkak
21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
23:30 Yerli Sinema Korkusuz Korkak
01:15 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
14 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Yedi Numara
08:45 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:35 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
00:15 Yerli Sinema Soluk
02:15 Anadolu’da Yaşam
03:00 Masumlar Apartmanı