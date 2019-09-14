14 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Adem Büyük: Biz Galatasarayız, her koşulda kazanmalıyız

"Seriyi devam ettirmek istiyoruz"

"Club Brugge takımını yenecek güce sahibiz"

"Pozisyon bana göre penaltıydı"

"Milli takıma çağırmak için mecbur kalabilirler"

(ÖZEL) Serdar Bostancı: Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için çok önemli

"Şu anda ralli tamamen planladığımız gibi devam ediyor"

"Parkur her sene daha kırıcı hale geliyor"

"Sokakta makas atarak ya da drift yaparak sadece başlarını belaya sokarlar"

(ÖZEL) Yağız Avcı: Türkiye Rallisi umarım uzun yıllar devam eder

''D-915 yolu benim için çok ilginç bir deneyimdi''

''Ali Türkkan'ın geleceğini çok parlak görüyorum''

''Saha içi ve saha dışında birçok farklı hedefimiz var''

SÜPER LİG

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

20.00 Gazişehir Gaziantep FK - Beşiktaş

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

FENERBAHÇE

- Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

17.00 Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TFF BİRİNCİ LİG

15.30 Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Boluspor - Altay

19.00 Altınordu - Eskişehirspor

TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 3'üncü hafta maçları oynanacak.

RALLİ

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları koşulacak.

YÜZME

12.46 Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstünde yarışacak.

VOLEYBOL

- Kadınlar Balkan Kupası

17.00 Türk Hava Yolları - CS Dinamo Bucuresti

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Real Madrid - Levante (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

16.00 Fiorentina - Juventus (Merih Demiral)

16.30 Union Berlin - Werder Bremen (Nuri Şahin, Ömer Toprak)

16.30 Köln - Borussia Mönchengladbach (Salih Özcan), (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)

17.00 Manchester United - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

17.00 Wolverhampton - Chelsea (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)

18.30 Paris Saint-Germain - Strasbourg (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi)

19.30 AZ Alkmaar - Sparta Roterdam (Halil Dervişoğlu)

21.30 Cercle Brugge - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi)

DHA