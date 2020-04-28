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14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu

Covid-19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara (47) sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.

14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu

Covid-19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara (47) sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.

14 gün önce hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara'nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Kaynak: İHA




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