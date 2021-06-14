14 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek mi? Maraşlı ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV ekranlarında hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert oluyor. Akşam ise sevilen dizi Maraşlı'nın yeni bölümü izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

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ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10:00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlarda olurken 16:20'de ilgiyle izlenen program Esra Erol'da ATV ekranlarında oluyor. Akşam ise Maraşlı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Maraşlı atvatv yayın akışı