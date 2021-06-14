14 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yepyeni yarışma Şef Akademi FOX TV'de

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox TV hemen ardından Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise yarışmacıların kim olduğu merakla beklenen yepyeni yarışma programı Şef Akademi Fox TV ekranında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

16:00 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

22:30 Sen Çal Kapımı

ŞEF Akademi hani gün, hangi kanalda, saat kaçta? ŞEF Akademi ne zaman başlayacak?

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