14 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yepyeni yarışma Şef Akademi FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalı Fox TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox TV'de akşam yepyeni yarışma Şef Akademi ekranlarda oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox TV hemen ardından Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise yarışmacıların kim olduğu merakla beklenen yepyeni yarışma programı Şef Akademi Fox TV ekranında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Sen Çal Kapımı
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