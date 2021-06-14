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14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanalda akşam Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV'de

Star TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 13:15'te Gerçeğin Peşinde ekranlarda olurken 20:00'da başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım'ın olduğu Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV ekranında yer alıyor...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

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