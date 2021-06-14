14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanalda akşam Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 13:15'te Gerçeğin Peşinde ekranlarda olurken 20:00'da başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım'ın olduğu Kocan Kadar Konuş: Diriliş Star TV ekranında yer alıyor...
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin