Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?SON DAKİKA! Kritik görüşme başladı: Erdoğan ve Macron, NATO Karargahı'nda bir araya geldi!Gelinim Mutfakta 14 Haziran Pazartesi puan durumu | 14 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Müsilajda sevindiren gelişme! İstanbul Üniversitesi, müsilajı deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardıBülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Melisa Akman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı?Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Çanakkale'de inanılmaz cinayet: Sevgilisinin 6 yaşındaki kızına tecavüz eden Çağlar Karakılıç, çocuğu, kafasını duvara vura vura öldürdü!Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 İspanya-İsveç TRT 1'de

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 İspanya-İsveç TRT 1'de

TRT 1'de yayın akışı merak ediliyor. Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanal 18:55'te EURO 2020 Polonya-Slovakya karşılaşmasını ekrana verirken 21:55'te EURO 2020 İspanya-İsveç karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 İspanya-İsveç TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ekranlarda olurken hemen ardından Vuslat ve Tozkoparan dizileri izleyici karşısına çıkıyor. 18:55'te EURO 2020 Polonya-Slovakya ve 21:55'de EURO 2020 İspanya-İsveç karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

14 HAZİRAN 2021 TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:00 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim 

15:55 EURO 2020 İskoçya Çekya

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Polonya-Slovakya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 İspanya-İsveç

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT