14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 İspanya-İsveç TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ekranlarda olurken hemen ardından Vuslat ve Tozkoparan dizileri izleyici karşısına çıkıyor. 18:55'te EURO 2020 Polonya-Slovakya ve 21:55'de EURO 2020 İspanya-İsveç karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

14 HAZİRAN 2021 TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:00 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:55 EURO 2020 İskoçya Çekya

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Polonya-Slovakya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 İspanya-İsveç