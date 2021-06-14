14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 İspanya-İsveç TRT 1'de
TRT 1'de yayın akışı merak ediliyor. Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanal 18:55'te EURO 2020 Polonya-Slovakya karşılaşmasını ekrana verirken 21:55'te EURO 2020 İspanya-İsveç karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ekranlarda olurken hemen ardından Vuslat ve Tozkoparan dizileri izleyici karşısına çıkıyor. 18:55'te EURO 2020 Polonya-Slovakya ve 21:55'de EURO 2020 İspanya-İsveç karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
14 HAZİRAN 2021 TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 EURO 2020 İskoçya Çekya
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Polonya-Slovakya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 İspanya-İsveç