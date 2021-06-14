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14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2'de

TRT 2 'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence ekranlarda olurken 16:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları kanalda yayınlanıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 11:00'de İhmal Edilebilir Nasihatler ekranda olurken 17:00'da Geziyorum programı ekranlarda oluyor. Akşam ise Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Film Arkası

05:30 Anjelika Akbar İle Sesler

06:00 Bir Oyundan Fazlası

06:30 Belgesel: Para

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Sinema Dünyası

08:00 Yeryüzleri

08:20 Randevu

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Eskici

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Sinema +

11:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Geleneksel Evler

14:20 Müzelerin Yıldızları

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Geziyorum

17:30 Bizim Resmimiz

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Belgesel: Para

19:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)

21:00 Yabancı Sinema: Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları (Woman Sesame Oil Maker)

23:00 Mim

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