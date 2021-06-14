14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2'de
TRT 2 'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence ekranlarda olurken 16:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları kanalda yayınlanıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 11:00'de İhmal Edilebilir Nasihatler ekranda olurken 17:00'da Geziyorum programı ekranlarda oluyor. Akşam ise Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor...
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Film Arkası
05:30 Anjelika Akbar İle Sesler
06:00 Bir Oyundan Fazlası
06:30 Belgesel: Para
07:00 Nakkaşın Fırçası
07:30 Sinema Dünyası
08:00 Yeryüzleri
08:20 Randevu
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Eskici
09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
10:30 Sinema +
11:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Muasır
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Geleneksel Evler
14:20 Müzelerin Yıldızları
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Geri Dönüşen Sanat
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Geziyorum
17:30 Bizim Resmimiz
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Belgesel: Para
19:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)
21:00 Yabancı Sinema: Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları (Woman Sesame Oil Maker)
23:00 Mim