14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2'de TRT 2 'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence ekranlarda olurken 16:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları kanalda yayınlanıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 11:00'de İhmal Edilebilir Nasihatler ekranda olurken 17:00'da Geziyorum programı ekranlarda oluyor. Akşam ise Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor... 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Film Arkası 05:30 Anjelika Akbar İle Sesler 06:00 Bir Oyundan Fazlası 06:30 Belgesel: Para 07:00 Nakkaşın Fırçası 07:30 Sinema Dünyası 08:00 Yeryüzleri 08:20 Randevu 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Eskici 09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 10:30 Sinema + 11:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Muasır 14:00 Kısa Bir Ara 14:15 Geleneksel Evler 14:20 Müzelerin Yıldızları 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Geri Dönüşen Sanat 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Geziyorum 17:30 Bizim Resmimiz 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:00 Belgesel: Para 19:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza) 21:00 Yabancı Sinema: Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları (Woman Sesame Oil Maker) 23:00 Mim TRT 2 yayın akışıTRT 2