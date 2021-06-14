14 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
TV8'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışına ulaşabilir. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanalda akşam Survivor 2021 heyecanı yaşanıyor. İşte detaylar...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. 06:30'da Oynat Bakalım ekranlarda olurken hemen ardından 8'de Sağlık yayınlanıyor. 13:15'te sevilen yarışma programı Doya Doya Moda yayınlanırken akşam ise Survivor 2021 tüm heyecanıyla seyirci karşısına çıkıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021