14 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Haziran 2022 Salı maç programı...

14 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Haziran 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



19:00

Danimarka - Türkiye

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

19:00

Norveç - Azerbaycan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:00

Kosta Rika - Yeni Zelanda

2022 Dünya Kupası Eleme

Yayın yok

21:45

Almanya - İtalya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Hollanda - Galler

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45

İngiltere - Macaristan

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45

Polonya - Belçika

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45

Lüksemburg - Faroe Adaları

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

Türkiye - Litvanya

UEFA Uluslar Ligi

TRT 1