14 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Haziran 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Haziran 2022 Salı maç programı...
14 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Haziran 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
19:00
Danimarka - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
19:00
Norveç - Azerbaycan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:00
Kosta Rika - Yeni Zelanda
2022 Dünya Kupası Eleme
Yayın yok
21:45
Almanya - İtalya
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Hollanda - Galler
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
İngiltere - Macaristan
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
Polonya - Belçika
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
Lüksemburg - Faroe Adaları
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
Türkiye - Litvanya
UEFA Uluslar Ligi
TRT 1