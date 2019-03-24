14 kadından fotoğraf sergisi

Mersinli 14 kadın önce fotoğraf eğitimi aldılar daha sonra hayatın her alanında çalışan kadınların fotoğraflarını çekerek "Figüran" adlı sergiyi açtılar.

Altın Oran Sanat Akademisi'ndeki serginin açılışına katılan Ümit Tekin, Senem Biçer, Fevziye Yürek, Hasibe Çuhadar ve Ayla Yüce, hayatın her alanında ve zamanında emek veren ancak emeği görünmeyen kadınların durumuna karşılık farkındalık oluşturmak amacıyla bu fotoğraf projesini gerçekleştirdiklerini belirttiler. Kadın fotoğrafçılar, "Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir bir grup kadın Mersin Fotoğraf Derneği Kadın Kollektifi'ni oluşturduk. Biz 14 kadın yaklaşık 9 aydır biz bilinciyle toplumsal cinsiyeti heyecanla, coşkuyla, naif ve amatör ruhla, kendi hikayemizi fotoğrafladık ve kısa metrajlı bir de film yaptık" dediler.

Yapılan konuşmalardan sonra Figüran adlı sergiyi açmalarından dolayı İstanbullu fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan, 14 kadını temsilen Senem Biçer'e katılım belgesi takdim etti.

Ayla Yüce, Ayşe Arslan, Dilek Tarakçı, Fevziye Yürek, Gülseren Büyükköse, Hasibe Çuhadar, Hatice Ataç İlayd Suna Bayhan, Müjğan Güvercinci, Senem Biçer, Şerife Efe Yekta, Ümit Tekin, Yıldız Özlütaş Tutal ve Zehra Şekerci'den oluşan MFD Kadın Kolektifi üyelerinin fotoğraf sergisi 3 Nisan 2019 tarihine kadar Altın Oran Sanat Akedemisi'nde açık kalacak.

Kaynak: İHA