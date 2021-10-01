Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 KASIM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

Etimesgut Bld. - İzmir BB

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2TRT Spor Yıldız



13:00

Akhisarspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



13:00

Tarsus İY - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Diyarbekirspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Afjet Afyonspor - Turgutluspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Karşıyaka - Modafen

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

Elazığspor - Hendekspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

İnegölspor - Sivas Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok



16:00

Amorebieta - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



16:00

Demokratik Kongo - Benin

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



16:00

Madagaskar - Tanzanya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



16:00

Kayserispor - Sivasspor

Hazırlık Maçı

A Spor



16:30

De Graafschap - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



17:00

Hırvatistan - Rusya

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv, S Sport 2, S Sport Plus



18:00

Girona - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Ibiza - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:45

ADO Den Haag - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



20:00

Ermenistan - Almanya

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv



20:00

Kuzey Makedonya - İzlanda

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport



20:15

Burgos - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15

Leganes - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Sao Paulo - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Excelsior - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:45

İspanya - İsveç

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport



22:45

Portekiz - Sırbistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus

22:45

Yunanistan - Kosova

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

