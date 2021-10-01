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14 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Kasım 2021 Pazar günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 14 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

14 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 KASIM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

11:00
Etimesgut Bld. - İzmir BB
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız

13:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir

13:00
Tarsus İY - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Diyarbekirspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Afjet Afyonspor - Turgutluspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Karşıyaka - Modafen
TFF 3. Lig
Yayın Yok

13:00
Elazığspor - Hendekspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

13:00
İnegölspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok

16:00
Amorebieta - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

16:00
Demokratik Kongo - Benin
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

16:00
Madagaskar - Tanzanya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

16:00
Kayserispor - Sivasspor
Hazırlık Maçı
A Spor

16:30
De Graafschap - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

17:00
Hırvatistan - Rusya
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv, S Sport 2, S Sport Plus

18:00
Girona - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Ibiza - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:45
ADO Den Haag - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

20:00
Ermenistan - Almanya
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv

20:00
Kuzey Makedonya - İzlanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport

20:15
Burgos - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Leganes - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Sao Paulo - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Excelsior - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:45
İspanya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

22:45
Portekiz - Sırbistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus
22:45
Yunanistan - Kosova
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
 

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