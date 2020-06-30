14 kez kan bağışında bulunan kaymakama bronz madalya

Antalya Korkuteli ilçe Kaymakamı Ömer Çimşit'e, 14 kez kan bağışında bulunması dolayısıyla Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop tarafından bronz madalya takdim edildi.

Dr.Tufan Ertop ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Nurcan Özkan Küçükali, Kaymakam Cimşit'i makamına ziyaret etti. 14 kez kan bağışında bulunan Cimşit'e, duyarlılığından dolayı bronz madalya hediye edildi.

Kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Cimşit, "Türk Kızılay'ında 10'un üzerinde bağışta bulunanlara bronz madalya takdim ediyorlar. Bizede bir madalya takdim ettiler. Her şeyden önce bu davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu işin aslında en güzel tarafı kan bağışında bulunup aradan makul bir süre geçtikten sonra cep telefonunuza bir mesaj gelmesi ve bu mesajın içerisinde, "Bağışlamış olduğunuz kan en az 3 kişiye ulaştırılmıştır ve adınıza bir fidan dikilmiştir" yazması. Bu mesajı gördüğünüzde yaşadığınız mutluluk aslında en büyük ödül en büyük madalya oluyor" dedi.

"Kan bağışına davet ediyoruz"

Kan bağışını çok önemsediklerini vurgulayan Kaymakam Ömer Çimşit, "Toplumumuzda da çok şükür bu konudaki duyarlılık artıyor. Özellikle Korkuteli bu konuda örnek ilçelerden bir tanesi. Korkuteli'nde düzenlenen kampanyalarda vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kök hücreyle ilgili çalışmalar var. Kızılay'ımız gerek yurt içerisinde gerek yurt dışında, nerede darda, sıkıntıda olan insan varsa ona yetişmeye çalışıyor. Gerçekten çok önemli organizasyon. Bu kapsamda kan bağışı gibi başlı başına önemli bir yardım mekanizması olan bu alanda bütün vatandaşlarımızı 6-15 Temmuz tarihleri arasında Korkuteli'nde gerçekleşecek olan Kan bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.

"Kızılay'a karşı ayrı bir ilgisi var"

Kaymakam Cimşit'e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini sunan Tufan Ertop, "Kaymakamımızın Kızılay'a karşı ayrı bir ilgisi vardı. Düzenli olarak Kızılay'a kan bağışı yapan bağışçılarımızdan bir tanesi. Ömer Çimşit, 14 kez bağış yaparak bizden bronz madalyayı hak eden düzenli kan bağışçımız. Onun haricinde yaptığımız bütün organizasyonların en büyük destekçileri tamamen kendileridir. O yüzden kendisine Türk Kızılayı adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA