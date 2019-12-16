14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

PKK terör örgütüne yönelik başlatılacak operasyon dolayısı ile Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalındaki 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İl Jandarma ile Baykan ve Şirvan ilçe jandarma komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

"VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI AMACIYLA İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ"

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı Ormanbağı, Kömürlü, Bayındır, Gözlüce, Ormanlı, Kasımlı ve Yarımca köyleri ile Sarıyurt, Topraklı, Toptepe, Kanihiyar, Bölüncek, Yaygın ve Çöğürlü mezralarında saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.