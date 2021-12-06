14 Mart 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Mart 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Mart 2022 Pazartesi maç programı...

14 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Mart 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:00

M.Başakşehir - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00

Adanaspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Yayın Yok

17:30

Dinamo Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

19:00

Rubin Kazan - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:30

Torpedo Kutaisi - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

19:30

O. Ljubljana - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

O. Ljubljana - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Bursaspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Yayın Yok

20:00

Giresunspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Galatasaray - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Rakow Czestochowa - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Odense - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Malmö - AIK Stockholm

İsveç Kupası Çeyrek Final

Bilyoner TV

22:45

Lazio - Venezia

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Crystal Palace - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Mallorca - Real Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:15

Moreirense - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV