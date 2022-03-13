Pandemi döneminde, büyük bir sabır ve özveri ile çalışarak tüm dünyaya ve insanlığa umut olan doktorlar ve sağlık çalışanlarımız için kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili güzel sözler, görseller 2022| 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajları 2022, 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır, önemi nedir? konu başlıklarına yer verdik. İşte en güzel 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajları, görselleri, sözleri...

14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER, GÖRSELLER 2022

-Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. -Mustafa Kemal Atatürk

-Her zaman doktor olmanın ayrıcalığını hatırlayın. Daniel P. Logan

-Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, “ÖNCE İNSAN” ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personeline mutluluklar dilerim.

-Tıp, hastalıkların yanı sıra şüpheleri de iyileştirir. Karl Marx

-Tıp sadece bir bilim değildir; aynı zamanda bir sanattır.

-Mesleklerin en zoru insanla içiçe olan mesleklerdir. Onuruyla, özveriyle gecesini gündüzünü bize adayan sağlık çalışanlarımızı kutluyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum.

- Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

-Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım.

-Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerine bu özel günlerinde şükranlarımı sunuyorum.

-Zor koşullarda, üstelik baskı ve stres altında çalışan tüm sağlık personelinin bu özel gününü selamlıyorum.

-Kutsal ve saygın bu mesleği özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada fedakarca görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı''nı en kalbi duygularımla kutluyorum.

-Beyaz önlüğü onur ve gururla giyin, halka doktor olarak hizmet etmek bir onur ve ayrıcalıktır. Bill H. Warren

- Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

- Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

- Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

- Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

- Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

- Tüm sağlık personellerinin tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

- Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

-Büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık emekçilerine şükranlarımı sunuyor,14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

-Emeğiyle, bilgisiyle ve özverisi ile çalışan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun.

-Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları sizlere minnettarız iyi ki varsınız.

-Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm doktorlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.

-Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan doktorlarımız iyi ki varsınız, gününüz kutlu olsun!

-Bir doktor gören bir göz ve hastalıkları tedavi etme yetisiyle donatılmıştır. Kötü anlarımızda bize umut veren odur.

-Bütün günlerinizin benim bütün günlerimi yaptığınız gibi harika olmasını dilerim. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun.

-Her zaman yanımızda olduğunuz, sıkıntılarımızı çözdüğünüz ve bize mutluluk verdiğiniz için size minnettarlığımı ifade ediyorum. Bayramınız kutlu olsun, tıpçılar var olsun.

-Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2022

Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin 14Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sisteminiz olması dileğiyle...

İbn Abbas'ın (RA) naklettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman." (B6412 Buhari, Rikak, 1) Bu güzel hadis-i şerifle Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed) Tüm sağlık birimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. 14Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Size şükran borçluyuz... Pandemiyle mücadele eden ve hayatlarını kaybeden, bu görev uğruna yaşam kalitesinden vazgeçen tüm doktorlarımızın tıp bayramları kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

RESİMLİ TIP BAYRAMI MESAJLARI Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun. Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun. Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım. Gönlü yücelerden yüce olan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Hekimlik onurunun yerle yeksan edilmesine aldırmadan çalışan, algı yönetimi ile aldıkları zamlara rağmen gözleri doymayan canavarlar olarak gösterilmelerine aldırmayan tüm sağlık pesonelinin Tıp Bayramını tebrik ederim Başkalarının dertleri ile dertlenen, kişisel işlerini mesleki ve toplumsal sorunların hep bir adım gerisinde tutan, 14 Mart’ta bu vatan için mezun veremeyip canlarını veren tıbbiyelileri de unutmayan tüm sağlıkçılarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İstanbul Üniversitesi Tıbbiye bölümü 1921’de hiç mezun vermez! Çünkü 1915 Tıbbiyelileri gönüllü katıldıkları 19 Mayıs Taarruzunda şehit olmuşlardır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Hayatımın kurtulmasına vesile olan doktorlarım gibi… Tüm sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.

Belli önceliklerini yitirmemiş olan, “Bana dokunmayan bin yaşasın.” anlayışıyla hayatını idame ettirmeyi şiar edinmiş bir toplumla özdeş olmayı seçmeyen, alacağı maaştan ya da döner sermayesinden, tutacağı nöbet sayısından başka soysal endişeleri de olan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlu olsun. Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, “ÖNCE İNSAN” ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutlar, mutluluklar dilerim. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmadığı günlerin tez zamanda gelmesi dileğiyle… 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman) Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun. Tıp, bir belirsizlik bilimi ve bir olasılık sanatıdır. William Osler Tıp sadece bir bilim değildir; aynı zamanda bir sanattır. Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun. Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim. Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım. Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.



Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Belli önceliklerini yitirmemiş olan, “Bana dokunmayan bin yaşasın.” anlayışıyla hayatını idame ettirmeyi şiar edinmiş bir toplumla özdeş olmayı seçmeyen, alacağı maaştan ya da döner sermayesinden, tutacağı nöbet sayısından başka soysal endişeleri de olan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlu olsun.

İbn Ömer'in naklettiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Allah'tan, afiyet istenmesinden daha çok hoşuna giden bir şey istenmemiştir." (T3515 Tirmizi, Deavat, 84) Tüm sağlık çalışanlarının Allah'ın afiyetine aracı olması dileğiyle, bayramınız kutlu olsun.



Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, “ÖNCE İNSAN” ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutlar, mutluluklar dilerim.

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Bir doktor gören bir göz ve hastalıkları tedavi etme yetisiyle donatılmıştır. Kötü anlarımızda bize umut veren odur. Tıp Bayramınız en samimi duygularımla tebrik ederim.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Hayatımın kurtulmasına vesile olan doktorlarım gibi… Tüm sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. (Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk)

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Büyük bir fedakarlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.



Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.



Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.



Büyük sorumluluklar üstlenerek çalışmalarını yurdun dört bir yanında fedakarca sürdüren doktorlarımız ile diğer sağlık personelimizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hz. Muhammed (s.a.v)

Hz. Peygamber, "Tıbbi bilgisi olmayan bir kimse doktorluk yapmaya kalkar ve zarar verirse bunu tazmin eder.” buyurmuştur. (Ebu Davud, Diyat, 23, N4834 Nesai, Kasame, 40-41.) O, hekimlik mesleğinin ciddiyetine uygun bir disiplin getirmiş, kan aldırdığında bu işlemi gerçekleştiren kişinin ücretini ödemiş, böylece hekimlik yapanların emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiği konusunda örnek olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Tıbbiye bölümü 1921’de hiç mezun vermez! Çünkü 1915 Tıbbiyelileri gönüllü katıldıkları 19 Mayıs Taarruzunda şehit olmuşlardır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hz. Muhammed (s.a.v)

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hz. Ali (r.a)

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." Eflatun

14 MART TIP BAYRAMI ŞİİRLERİ

Öncelikle insanı yaşatmayı

İnsanın acısını azaltmayı

Sağlık kalitesini artırmayı

Hedefleyendir tıp çalışanı

Hayat kurtarandır tıpçı

Hayata müdahale edici

Yaşama ve sağlığa saygılı

İnsana saygılıdır tıp çalışanı

Meslek ahlakı üzerine yemin eder

Vicdanı ve bilgisiyle hareket eder

Nitelikli ve alanının uzmanı

İnsanlığın hizmetindedir tıp çalışanı

Hastanede, acilde, klinikte

Sağlık ocağında, poliklinikte

Doktoru, hemşiresi, çalışanı

24 saat görevdedir tıp çalışanı

Özverili ve zor meslektir

Kutsal ve onurlu meslektir

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı

Bayramın kutlu olsun tıp çalışanı

-Vedat Sadioğlu

Yaşam sağlık demekse, koruması temelden

Sevgi sıcaklığında, hemşiresi doktoru

Mesleğine adalı canla başla gönülden

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Her gün onca hastaya, aranır şifa derman

Bu ulvi görev için, farklı dallarda uzman

Tam bir ekip olarak, sanki birer kahraman

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Şartlar yetersiz olsa, gücüyle bulur imkân

Hep sağlığa yönelik gayret çaba onlardan

En acil durumlarda iş başında her zaman

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı.

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Tanrı'nın lütfü bize, sağlık en büyük servet

Lakin hastalandık mı, herkes tıbba emanet

İşçi arılar gibi personelde pür hizmet

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Modern tıp her alanda, çağa uygun olmalı

Organ nakli bağışı; yaygın hale gelmeli

Duyarlı desteklerle, hasta şifa bulmalı

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

-Gülşen Şenderin

***

On dört mart, tıp bayramıdır

Gürsoy, tıbbın hep hayranıdır

Birinci, Silifke'nin ayranıdır

En ihtişam, tıp bayramıdır

Tıp bayramı, bugün kutlanır

Bakımsız insanlar, kurtlanır

Tıp olmadan, sağlımız şutlanır

Hastaneyle, hastalar butlanır

İbn-i Sina, tıbbı ilk bulandır

Eş-şifa kitabının sahibi, Sina'dır

Allah'a yaptığımız, hamd-u senadır

Tıbbın babası, peygamberimiz zişandır

Hekimlerin arasında, hiçbir zaman birlik yok

Tıp bayramında, bir birlerine atarlar daima ok

Doktorun meslektaşını, nedense karalaması çok

Hastalara iyi bakıyoruz, sözlerine karnımız tok

-Fikret Gürsoy

14 MART TIP BAYRAMI NEDEN NİÇİN KUTLANIR?

"Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

14 Mart 2005 — Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze kadar gelen bu 14 Mart kutlamaları, artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, “Sağlık Haftası” olarak kutlanıyor.

Tıbbın ilk insanla birlikte başladığı söylense de, genelde kabul görmüş olan ilk tıp büyüğü Aesculapius'dur. Kendisinden ilk kez İlyada'da Homeros bahsetmiştir: “Çağır Asklepios oğlunu, kusursuz hekimi” demektedir. Önce Zeus'un gazabıyla yıldırım çarpmasıyla öldürülen Asklepios daha sonra yine Zeus tarafından tıp tanrısı olarak ilan edilir. Tıp amblemlerinde yer eden, temeli doğu kültürüne dayanan ve tarihi M.Ö. 3000' lere uzanan yılan figürü de, Asklepios ve O'nun asası ile bütünleşmiştir. Hatta Asklepios sözcüğünün grekçe “Askalabos” sözcüğünden geldiği söylenir ki, bu da yılan anlamına gelir. Ve Asklepios'un şifa veren gücünü yılandan aldığı, halkın da adaklarını Asklepios'a değil de bu yılana sunduğu söylenir. Öyle ya da böyle, yılanlı asası ile Asklepios tıp tarihinin önemli dönemeçlerinden birini tutan bir sembol olarak yerini almıştır.

Mitolojiden öte, yaşadığı kesin olarak bilinen ve hizmetleri sonucu tıbbın babası olarak kabul gören ise Hippocrates olmuştur. M.Ö. 460–450 yılları arasında Kos adasında doğan ve babası da doktor olan Hipokrat'ın tıbba katkıları ve getirdiği felsefe dünya tıp çevrelerince hâlâ kabul görür ve bu sebeple birçok ülkede hekimler mezun olurken “Hipokrat Andı” adı altında meslek yemini ederler.

KİŞİLER DEĞİL DE OLAYLAR YÖN VERMİŞ

Osmanlı tıbbı 15. ve 16. yüzyıllara kadar İslam tıbbının etkisi altında kalmış. Bu sırada batıda 14. yüzyılda İtalya'da başlayan Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda bütün Avrupa'ya yayılmış. Tıp alanında da birçok buluş ve ilerlemeler kaydedilmiş. Osmanlı'da ise 17. yüzyıldan itibaren her sahada ortaya çıkan bozulmalar tıp eğitiminde de kendini göstermiş ve tıp medreseleri eskisi kadar yeni bilgilerle donatılmış hekimler yetiştiremez olmuş. Ayrıca batıda yazılan Latince, İtalyanca, Almanca tıp kitaplarını hekimler takip edememişler, dil bilen sayısının az olması, matbaanın Osmanlı'ya geç giriş ve kitap basmanın 1729'da başlamasından dolayı kitaplar tercüme edilmemiş ve yeterince basılamamış. Az sayıda bazı Osmanlı hekimleri ve bilim adamları kendi çabaları ile dil öğrenerek bu yenilikleri takip etmişler ve bu bilgileri de katarak kendi kitaplarını yazmışlar. Ama bu bilgileri yine de hekim adaylarına yeterince iletememiş.

19. yüzyıla geldiğinde durum tıp eğitimi açısından pek iç açıcı değilmiş. Tıp medreseleri eski parlak dönemlerini kaybetmiş, hatta bazıları kapanmış. Bu arada ortalığı azınlıklardan ve Avrupa'dan gelen, yabancı hekimler sarmış. Mütabbib (tabip olmayan sahte hekim) hekimler serbest hekimlik yaparak, orduda da görev alarak birçok insanın ölümüne sebep olmuşlar. Bunların önlenmesi için birçok ferman çıkarılmışsa da engel olunamamış. Çünkü yeterli tıp eğitimi verilmediği gibi yeterli sayıda hekim yetiştirilemiyormuş. İtalyanca ve Fransızca bilen az sayıda hekim gelişmeleri takip ederek çevresinde yararlı olmaya çalışmışlar. Bunlardan Şanizade Mehmet Ataullah (1771–1826), Mustafa Behçet Efendi (1774–1834) gibi büyük hekimler bu durumdan çok rahatsız olmuşlar ve yeni tıbbın tıp eğitimine girmesini savunmuşlar.III. Selim zamanında yeni tıp eğitimi veren, bir Tıphane açılması düşünülmüş. Teşrih (anatomi) yasağından dolayı ulemadan çekinen III. Selim buna cesaret edememiş, Rumlara tıp fakültesi kurmaları için izin vermiş. (1805). O dönemin hekimbaşısı 21 yaşında ilk hekimbaşılığını yapan Mustafa Behçet Efendi'ymiş. Bu dönemde de yeni tıp eğitimi veren bir Tıphane kurulması için çaba sarf etmiş, ama amacına ulaşamamış. Nitekim Mustafa Behçet Efendi, II. Mahmut zamanındaki hekimbaşılığı sırasında (53 yaşında) tıp eğitiminin düzeltilmesi için yeniden büyük bir çaba içine girmiş ve 1827 yılında bu amacına ulaşmış.



Sultan II. Mahmut 1826 yılında uzun zamandır uğraştığı bir meseleyi halletmiş. Düzeni tamamen bozulmuş olan yeniçeri Ordusu'nu ortadan kaldırıp (17 Haziran 1826) yeni bir ordu kurmuş (Askair-i Mansure-i Muhammediye). Bu yeni orduya bir hekim ve cerrah yetiştirilmesi gerekiyormuş. Bunu fırsat bilen hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 26 Aralık 1826'da II. Mahmut'a, arada da üç dilekçe vererek, yeni tıp okulunun kurulmasının amacını, bu okulun nasıl ve nerede kurulacağı konusunda teklifini yapmış ve Padişah da onaylamış.

14 MART 1827'DE TIP OKULU AÇILDI

Bizde tıp bayramının ne zaman kutlanacağı, ya da hangi tarihle ilişkilendirilmesi gerektiği sorusu ancak yakın tarihimizde cevap bulabilmiş. Sultan II. Mahmut'un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda kurulmuş. Bu şekilde, tıp tarihimizde 14 Mart yerini almış. Aynı bina içinde Tıphane ve Cerrahhane eğitimlerini ayrı ayrı yapıyormuş. Tıp eğitimi o yıllar batıda olduğu gibi dört yılmış, son sınıfta hocalar tarafından usta ve yetenekli olanlar tesbit edilerek sınava alını ve başarılı olanlar askeri hastanelere veya ordunun tabur alaylarına muavin tabip unvanı ile tayin ediliyorlarmış. Orada bir hekimin gözetiminde birkaç sene çalışıp deneyim kazandıktan sonra da serbest hekim oluyorlarmış.

Tıphane-i Amire 1827'den 1836'ya kadar Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağında gündüz eğitimi yapıyormuş. 1836 yılında Sarayburnu'ndaki Askeri Kışla'ya (Otlukçu Kışlası'na) taşınmış. Ayrı binada eğitim gören Cerrahhane de burada tıp eğitimi ile birleşip, eğitim yatılı hale getirilmiş. Bu binanın yetersiz hale gelmesi ile Galatasaray'daki Enderun ağaları okulu tekrar elden geçirilip duzenlenmiş ve Tıbbiye 1839'da Galatasaray'ya taşınmış. Bu okula Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adı verilmiş.

Bu okulun 17 Şubat 1839'da açılışı Sultan II. Mahmut tarafından yapılmış ve eğitiminde yeni düzenlemeler getirilmiş. Eğitim dili Fransızca olmuş ve öğrenci alınmaya başlanmış. Eğitim dilinin Fransızca olması zamanla hekim sayısında azalmaya yol açmış. Nitekim 1867 yılında Türkçe tıp eğitimi yapan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi) açılmış. 1870 yılında da askeri tıp okulunda dersler Türkçeleşmiş. 1878 yılında şimdiki Sirkeci Tren İstasyonu yanındaki Demirkapı Askeri Kışlası'na taşınmış. 1894 yılında Sultan II. Abdülhamit'in emriyle Haydarpaşa'daki Tıbbiye Binası inşa edilmeye başlanmış. Bu görkemli binaya 6 Kasım 1903'te taşınılmış. Önce Askeri Tıbbiye sonra, Sivil Tıbbiye taşınmış ve 1909 yılında iki mektep birleştirerek Darülfünun Tıp Fakültesi olmuş.

TIP BAYRAMI İLK KUTLAMA 1919'DA

İlk tıp bayramı 14 Mart 1919'da, işgal altındaki İstanbul'da, tıp öğrencileri tarafından kutlanmış. Tepkilerini bu şekilde dile getirmeye çalışan öğrencilerin bu törenine Dr.Fevzi Paşa, Dr.Besim Ömer Paşa, Dr.Akil Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocaları da katılmış.

1933'de “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” İstanbul Üniversitesi'ne dâhil olmuş. Peşinden de 1945'te Ankara Tıp Fakültesi, 1954'te Ege Tıp Fakültesi kurulmuş. Derken bugünlere gelinmiş...

TÜRKİYE'DE 14 MART TIP BAYRAMI NASIL BAŞLADI?

Türkiye'de ilk cerrahhane, II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur. Bu tarih Türkiye'de modern tıp eğitimlerinin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle okulun kuruluş tarihi olan 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Türkiye'de ilk Tıp Bayramı kutlaması 14 Mart 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu kutlamada o zaman tıbbiye 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Boran önderliğindeki tıp okulu öğrencileri işgali protesto etmek için toplandı ve bu harekete dönemin ünlü doktorları destek verdi. Bu gösteriler tıp mesleği mensuplarının vatan savunma hareketi olarak başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 1929'den 1937'ye kadar bir sürede bu bayram, 12 Mayıs tarihinde kutlandı. Bu tarihin belirlenmesinde Bursa'daki Yıldırım Darüşşafaka'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başlamasından dolayı kabul edildi ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçilerek yeniden eski tarihe dönüldü. 1976 yılında ise 14 Mart'ın Tıp Bayramı olarak kutlanmasının yanı sıra, bu tarihi içine alan tüm hafta Tıp Haftası olarak kabul edildi.

Tıp Bayramı için belirlenen tarih 14 Mart olsa da, bu tarih ülkelere göre değişmektedir. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.