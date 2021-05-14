14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
14 Mayıs 2021 Cuma gününün TV yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şeklinde aramalar yapılıyor.
Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar çokça takip edilen Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 kanallarının yayın akışını araştırmaya koyuldular. Peki 14 Mart 2021 bu akşam hangi diziler var? Kanal yayın akışında neler var? İşte 14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
14 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI | SHOW TV, KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TV8 YAYIN AKIŞI
14 Mayıs 2021 Cuma gününe ilişkin yayın akışlarını sizler için tek bir haberde topladık. İşte kanal kanal, saat saat yayın akışı...
14 MAYIS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Yarını Yok (TV'de ilk kez)
14 MAYIS 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
16.00 Aşk-ı Memnu
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Sadaktsiz
14 MAYIS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
16.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00.15 Çok Film Hareketler Bunlar
14 MAYIS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı (Sezon Finali)
00.20 Adalet 2
14 MAYIS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli
20.00 Petrol Sevdası
22.30 Yüz Numralı Adam
14 MAYIS 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
17.15 O Ses Türkiye Kolaj
20.00 Kırmızı Oda Yeni Bölüm
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm