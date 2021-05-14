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14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

14 Mayıs 2021 Cuma gününün TV yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şeklinde aramalar yapılıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar çokça takip edilen  Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 kanallarının yayın akışını araştırmaya koyuldular. Peki 14 Mart 2021 bu akşam hangi diziler var? Kanal yayın akışında neler var? İşte 14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı |  Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı... 

14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

14 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI |  SHOW TV, KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TV8 YAYIN AKIŞI

14 Mayıs 2021 Cuma gününe ilişkin yayın akışlarını sizler için tek bir haberde topladık. İşte kanal kanal, saat saat yayın akışı...

14 MAYIS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Yarını Yok (TV'de ilk kez)

14 MAYIS 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

16.00 Aşk-ı Memnu

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Sadaktsiz

14 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

14 MAYIS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI 

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00.15 Çok Film Hareketler Bunlar

14 MAYIS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI 

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı (Sezon Finali)

00.20 Adalet 2

14 MAYIS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI 

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli

20.00 Petrol Sevdası

22.30 Yüz Numralı Adam

14 MAYIS 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 

17.15 O Ses Türkiye Kolaj

20.00 Kırmızı Oda Yeni Bölüm 

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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