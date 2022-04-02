14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Mayıs 2022 Cumartei günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi maç programı...
14 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Mayıs 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Hakkarigücü - Fenerbahçe
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
12:45
Western United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Kauno Zalgiris - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
13:00
Suwon - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Ulsan - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Ryukyu - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Termalica - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:00
Ufa - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Örebro - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Trelleborgs - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:15
Celtic - Motherwell
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
14:15
Hearts - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:15
Ross Country - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:30
Kasımpaşa - Fenerbahçe
TFF Elit U17 Ligi
FB TV
15:00
Riteriai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
15:00
Amorebieta - Huesca
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:00
Jammerbugt - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Empoli - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Warta - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Energetik BGU - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Ankaragücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports Max 2
16:00
Ümraniyespor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Altınordu - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports 4
16:00
Manisa FK - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Eyüpspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports 3
16:00
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Samsunspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports beIN Connect
16:00
Menemenspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Bandırmaspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports 2
16:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Mjallby - Varnamo
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Halmstads - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Jönköpings - Utsiktens
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Norrby - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Trabzonspor Şampiyonluk Kutlamaları
Özel Yayın
beIN Sports Haber, Bein Sports 1
16:30
Augsburg - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:30
Arminia Bielefeld - Leipzig
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
16:30
B.Dortmund - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
B.Leverkusen - Freiburg
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:30
Mainz - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:30
Monchengladbach - Hoffenheim
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:30
Stuttgart - Köln
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:30
Union Berlin - Bochum
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:30
Wolfsburg - Bayern Münih
Almanya Bundesliga Konferans Yayın
Tivibu Spor, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Rostov - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Banga - Jonava
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Burgos - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Lugo - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Volos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Criciuma - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Londrina - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Inter Turku - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:30
Arouca - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Moreirense - Vizela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Tondela - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
ADO Den Haag - NAC Breda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:00
Senica - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Zlate Moravce - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
SKF Sered - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Zilina - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Brest - Belshina
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Admira - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
SV Ried - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
WSG Tirol - Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Slaven Belupo - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
KGHM Zaglebie - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Sirius - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:45
Liverpool - Chelsea
İngiltere FA Cup Final
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:00
Udinese - Spezia
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:00
Verona - Torino
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
Bohemians - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Teplice - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fastav Zlin - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Brescia - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Kayserispor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Akhmat Grozny - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:15
Valladolid - Ponferradina
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Espanyol - Valencia
İspanya La Liga -
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:30
Deportes La Serena - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ajaccio - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:00
Auxerre - Amiens
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:00
Guingamp - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Nancy - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Nimes - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Niort - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Paris FC - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Quevilly Rouen - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Rodez - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Sochaux - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Porto - Estoril
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Maritimo - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Aris - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Olympiakos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Panathinaikos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:05
Hajduk Split - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Lechia Gdansk - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Roda - Excelsior
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:15
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
AD Cantolao - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:45
Roma - Venezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Charleroi - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Mansfield - Northampton
İngiltere EFL league 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Bordeaux - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Lyon - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Metz - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Monaco - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Montpellier - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV,
22:00
Nice - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:00
Rennes - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
St. Etienne - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
22:00
Strasbourg - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Troyes - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Toronto FC - Orlando City
MLS
Bilyoner TV
22:00
Leganes - Eibar
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:00
Tombense - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Colorado Rapids - Los Angeles FC
MLS
Bilyoner TV
22:30
Everton DV - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:30
Sporting - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Ceara - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Palmeiras - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Atlas - Guadalajara
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Club America - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Pachuca - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Tigres - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Guairena - Resistencia
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
23:30
Cajamarca - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV