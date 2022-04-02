14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi maç programı...

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Mayıs 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Hakkarigücü - Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

12:45

Western United - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00

Kauno Zalgiris - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

13:00

Suwon - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Ulsan - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Ryukyu - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kashiwa Reysol - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Termalica - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00

Ufa - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Örebro - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Trelleborgs - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:15

Celtic - Motherwell

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

14:15

Hearts - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:15

Ross Country - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:30

Kasımpaşa - Fenerbahçe

TFF Elit U17 Ligi

FB TV

15:00

Riteriai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:00

Amorebieta - Huesca

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00

Jammerbugt - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Empoli - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00

Tabor Sezana - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Warta - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Energetik BGU - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

Ankaragücü - Boluspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 2

16:00

Ümraniyespor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00

Altınordu - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports 4

16:00

Manisa FK - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00

Eyüpspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports 3

16:00

BB Erzurumspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00

Samsunspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00

Menemenspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Bandırmaspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports 2

16:00

Tabor Sezana - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Mjallby - Varnamo

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Halmstads - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Jönköpings - Utsiktens

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Norrby - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Trabzonspor Şampiyonluk Kutlamaları

Özel Yayın

beIN Sports Haber, Bein Sports 1

16:30

Augsburg - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30

Arminia Bielefeld - Leipzig

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30

B.Dortmund - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30

B.Leverkusen - Freiburg

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30

Mainz - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30

Monchengladbach - Hoffenheim

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30

Stuttgart - Köln

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30

Union Berlin - Bochum

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30

Wolfsburg - Bayern Münih

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30

Rostov - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Banga - Jonava

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00

Burgos - Cartagena

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Lugo - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Volos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Criciuma - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Londrina - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Inter Turku - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:30

Arouca - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30

Moreirense - Vizela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30

Tondela - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30

ADO Den Haag - NAC Breda

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00

Senica - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Zlate Moravce - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

SKF Sered - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Zilina - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Brest - Belshina

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Admira - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

SV Ried - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

WSG Tirol - Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Slaven Belupo - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

KGHM Zaglebie - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Sirius - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:45

Liverpool - Chelsea

İngiltere FA Cup Final

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:00

Udinese - Spezia

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00

Verona - Torino

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00

Bohemians - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Teplice - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Fastav Zlin - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Brescia - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Kayserispor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Akhmat Grozny - Krylya Sovetov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:15

Valladolid - Ponferradina

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30

Espanyol - Valencia

İspanya La Liga -

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30

Deportes La Serena - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ajaccio - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:00

Auxerre - Amiens

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00

Guingamp - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Nancy - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Nimes - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Niort - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Paris FC - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Quevilly Rouen - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Rodez - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Sochaux - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Porto - Estoril

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Maritimo - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Aris - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Olympiakos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Panathinaikos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:05

Hajduk Split - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Lechia Gdansk - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Roda - Excelsior

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:15

Maribor - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

Maribor - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

AD Cantolao - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:45

Roma - Venezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Charleroi - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Sligo Rovers - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Mansfield - Northampton

İngiltere EFL league 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Bordeaux - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Lyon - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Metz - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Monaco - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Montpellier - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV,

22:00

Nice - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00

Rennes - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

St. Etienne - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00

Strasbourg - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Troyes - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Toronto FC - Orlando City

MLS

Bilyoner TV

22:00

Leganes - Eibar

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Tombense - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Colorado Rapids - Los Angeles FC

MLS

Bilyoner TV

22:30

Everton DV - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:30

Sporting - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:30

Ceara - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30

Palmeiras - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00

Atlas - Guadalajara

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Club America - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Pachuca - Atl. San Luis

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Tigres - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Guairena - Resistencia

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:30

Cajamarca - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV