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  3. 14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Mayıs 2022 Cumartei günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Mayıs 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi maç programı...

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Mayıs 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Hakkarigücü - Fenerbahçe
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

12:45
Western United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Kauno Zalgiris - Suduva
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

13:00
Suwon - Seongnam
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Ulsan - Incheon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Ryukyu - Tochigi
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Gamba Osaka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Termalica - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00
Ufa - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Örebro - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Trelleborgs - Vasteraas
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:15
Celtic - Motherwell
İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

14:15
Hearts - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:15
Ross Country - Dundee United
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:30
Kasımpaşa - Fenerbahçe
TFF Elit U17 Ligi

FB TV

15:00
Riteriai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:00
Amorebieta - Huesca
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00
Jammerbugt - Hobro
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Empoli - Salernitana
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Warta - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00
Energetik BGU - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00
Ankaragücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 2

16:00
Ümraniyespor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Altınordu - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

 TRT Spor, Bein Sports 4

16:00
Manisa FK - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Eyüpspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports 3

16:00
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

 TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Samsunspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports beIN Connect

16:00
Menemenspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Bandırmaspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports 2

16:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Mjallby - Varnamo
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Halmstads - Eskilstuna United
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Jönköpings - Utsiktens
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Norrby - Orgryte
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Trabzonspor Şampiyonluk Kutlamaları
Özel Yayın

beIN Sports Haber, Bein Sports 1

16:30
Augsburg - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30
Arminia Bielefeld - Leipzig
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30
B.Dortmund - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
B.Leverkusen - Freiburg
Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30
Mainz - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30
Monchengladbach - Hoffenheim
Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30
Stuttgart - Köln
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30
Union Berlin - Bochum
Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:30
Wolfsburg - Bayern Münih
Almanya Bundesliga Konferans Yayın

Tivibu Spor, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Rostov - Khimki
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30
Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Banga - Jonava
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00
Burgos - Cartagena
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Lugo - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Volos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Criciuma - CRB
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
Londrina - Brusque
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
Inter Turku - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:30
Arouca - Belenenses
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30
Moreirense - Vizela
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30
Tondela - Boavista
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30
ADO Den Haag - NAC Breda
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00
Senica - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Zlate Moravce - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
SKF Sered - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Zilina - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Brest - Belshina
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00
Admira - Altach
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
SV Ried - LASK
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
WSG Tirol - Hartberg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
Slaven Belupo - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
KGHM Zaglebie - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Sirius - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:45
Liverpool - Chelsea
İngiltere FA Cup Final

 Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:00
Udinese - Spezia
İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00
Verona - Torino
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00
Bohemians - Karvina
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Teplice - Pardubice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Fastav Zlin - Jablonec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Brescia - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Kayserispor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00
Akhmat Grozny - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:15
Valladolid - Ponferradina
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Espanyol - Valencia
İspanya La Liga -

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30
Deportes La Serena - Palestino
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00
Ajaccio - Toulouse
Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:00
Auxerre - Amiens
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00
Guingamp - Le Havre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Nancy - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Nimes - Bastia
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Niort - Valenciennes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Paris FC - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Quevilly Rouen - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Rodez - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Sochaux - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00
Porto - Estoril
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Maritimo - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00
Aris - AEK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Olympiakos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Panathinaikos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:05
Hajduk Split - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
Lechia Gdansk - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00
Roda - Excelsior
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:15
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
AD Cantolao - San Martin
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:45
Roma - Venezia
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Charleroi - Mechelen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Mansfield - Northampton
İngiltere EFL league 2

 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Bordeaux - Lorient
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Lyon - Nantes
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Metz - Angers
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Monaco - Brest
Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Montpellier - PSG
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV,

22:00
Nice - Lille
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00
Rennes - Marsilya
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00
St. Etienne - Reims
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00
Strasbourg - Clermont
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Troyes - Lens
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Toronto FC - Orlando City
MLS

Bilyoner TV

22:00
Leganes - Eibar
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00
Tombense - Guarani
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30
Colorado Rapids - Los Angeles FC
MLS

Bilyoner TV

22:30
Everton DV - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:30
Sporting - Santa Clara
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:30
Ceara - Flamengo
Brezilya Serie A

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22:30
Palmeiras - Bragantino
Brezilya Serie A

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23:00
Atlas - Guadalajara
Meksika Premier Ligi - Clausura

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23:00
Club America - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura

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23:00
Pachuca - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura

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23:00
Tigres - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura

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23:00
Guairena - Resistencia
Paraguay 1. Ligi - Apertura

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23:30
Cajamarca - Municipal
Peru Primera-Apertura

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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