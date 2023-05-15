14 mayıs seçimlerinde görev alan medyaya: RTÜK Başkanı Şahin’den teşekkür

"Birkaç ısrarlı yanlı yayın yapan kanal hariç" diyerek sözlerine devam eden, (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçimlerde görev alan medya kuruluşları, çalışanları ve yayın konuklarına teşekkür etti.

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14 mayıs seçimlerinde görev alan medyaya: RTÜK Başkanı Şahin’den teşekkür

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçimlerde görev alan medya kuruluşları, çalışanları ve yayın konuklarına teşekkür etti.

14 mayıs seçimlerinde görev alan medyaya: RTÜK Başkanı Şahin’den teşekkür

"BİRKAÇ ISRARLI YANLI YAYIN YAPAN KANAL HARİÇ"

RTÜK Başkanı Şahin, "Millet iradesinin sandığa yansıması için çalışan medyamız, birkaç ısrarlı yanlı yayın yapan kanal hariç demokrasi adına çok başarılı bir performans sergiledi. Sahadaki muhabirlere, spikerlere, teknik ekibe ve yayın konuklarına RTÜK Başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi.

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KAYNAK: İHA

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