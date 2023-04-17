14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacakların dikkatine! Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı E-Devlet'ten duyuruldu!

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili aday seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacakları e-Devlet üzerinden ilan edildi.

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14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacakların dikkatine! Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı E-Devlet'ten duyuruldu!

Seçime 27 gün kala YSK'da yoğunluk başladı. Seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'te ilan edildi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacakların dikkatine! Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı E-Devlet'ten duyuruldu!

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