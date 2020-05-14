Her gün düzenli olarak koronavirüsün Türkiye'deki durumuna dair bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs verilerini açıkladı.

Türkiye'deki güncel corona verilerini açıkladı. Bugün bin 635 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, vürüs nedeniyle 55 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayının bu günlerinde alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 14 Mayıs Korona (Covid-19) tablosu son durum nedir? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

14 MAYIS KORONA (COVİD-19) TABLOSU SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu. Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerine göre dün yapılan 33 bin 332 testin 1639'u pozitif çıktı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 3 bin 952'ye yükseldi, vaka sayısı da 143 bin 114 oldu. Salgını atlatarak iyileşenlerin sayısı da 2 bin 826 kişi artarak 101 bin 715 oldu.

Ayrıca yapılan Kovid-19 test sayısı 1 milyon 474 bin 3 oldu, toplam entübe hasta sayısı 535 olurken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı da 998 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 4 milyon 441 bin 891'e ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 298 bin 296 kişi,, salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon 668 bin 154 kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

Salgının ilk çıkış noktası olan Çin'i geçen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 430 bin 348 kişi olurken, salgın nedeniyle 85 bin 197 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (271 bin 95), Rusya (252 bin 245), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (190 bin 137), Fransa (178 bin 60), Almanya (174 bin 98), Türkiye (143 bin 114), İran (112 bin 725), Çin (82 bin 929), Hindistan (78 bin 194), Peru (76 bin 306), Kanada (72 bin 278), Belçika (53 bin 981), Suudi Arabistan (44 bin 830), Hollanda (43 bin 211), Meksika (40 bin 186), Pakistan (35 bin 788), Şili (34 bin 381), Ekvador (30 bin 486), İsviçre (30 bin 413), Portekiz (28 bin 132), İsveç (27 bin 909), Katar (26 bin 539), Singapur (26 bin 98), Belarus (25 bin 825), İrlanda (23 bin 401) ve Birleşik Arap Emirlikleri (20 bin 386)."

VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 33 bin 186, İtalya 31 bin 106, İspanya 27 bin 104, Fransa 27 bin 74, Brezilya 13 bin 240, Belçika 8 bin 843, Almanya 7 bin 861, İran 6 bin 783, Hollanda 5 bin 562, Kanada 5 bin 302, Çin 4 bin 633, Meksika 4 bin 220, Türkiye 3 bin 952, İsveç 3 bin 460, Hindistan 2 bin 551, Ekvador 2 bin 334, Rusya 2 bin 305, Peru 2 bin 169, İsviçre 1870, İrlanda 1497, Portekiz 1175, Pakistan 770, Şili 346, Suudi Arabistan 273, Birleşik Arap Emirlikleri 206, Belarus 146, Singapur 21 ve Katar 14."