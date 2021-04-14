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  3. 14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Futbol maçlarında heyecan hafta içi de oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda hangi maçların olduğunu merak edenler 14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 14 Nisan 2021 Çarşamba günü maç programı

14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Hafta içinde birçok ligde ve Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı futbol turnuvası olan Şampiyonlar Liginde çeyrek final maçları bugün oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Peki 14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Nisan 2021 Çarşamba gününde UEFA Şampiyonlar Liginde, TFF 1.Lig ve birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

Saat 12.00

Cerezo Osaka - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:35

Adelaide United - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:30

Menemenspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

13:30

Nagoya - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

15:00

Karşıyaka - Şile Yıldız
TFF 3. Lig
Yayın Yok

16:00

Adanaspor - Akhisarspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

17:00

Viktoria Plzen - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:30

Persepolis - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Pakhtakor - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82,Smart Spor Kanal 82

19:00

Balıkesirspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Jablonec - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:30

Grazer - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30

Liefering - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30

Osnabruck - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Holstein Kiel - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2 Ertelendi
Yayın Yok

20:00

Clermont - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00

Rayo Vallecano - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Al Wehdat - Al Nasr Riyadh
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82, Smart Spor Kanal 82

21:00

Al Sadd - Foolad
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

21:15

AD Cantolao - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30

Rapid Wien 2 - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00

B.Dortmund - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2, cbcsport.tv

22:00

Liverpool - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports , CBC Sport

23:30

Huancayo - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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