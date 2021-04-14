14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Hafta içinde birçok ligde ve Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı futbol turnuvası olan Şampiyonlar Liginde çeyrek final maçları bugün oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Peki 14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Nisan 2021 Çarşamba gününde UEFA Şampiyonlar Liginde, TFF 1.Lig ve birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

Saat 12.00

Cerezo Osaka - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:35

Adelaide United - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Menemenspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

13:30

Nagoya - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

15:00

Karşıyaka - Şile Yıldız

TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:00

Adanaspor - Akhisarspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

17:00

Viktoria Plzen - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30

Persepolis - Al Wahda

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Pakhtakor - Tractor Sazi

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Kanal 82,Smart Spor Kanal 82

19:00

Balıkesirspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Jablonec - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

Grazer - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Liefering - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Osnabruck - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Holstein Kiel - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2 Ertelendi

Yayın Yok

20:00

Clermont - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Rayo Vallecano - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Al Wehdat - Al Nasr Riyadh

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Kanal 82, Smart Spor Kanal 82

21:00

Al Sadd - Foolad

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

21:15

AD Cantolao - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Rapid Wien 2 - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

B.Dortmund - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2, cbcsport.tv

22:00

Liverpool - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports , CBC Sport

23:30

Huancayo - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV