14 Nisan 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de

TV8 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

TV8 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Mehdi'nin ölümünü hala atlatamamış ve kendisini suçlamaya devam etmektedir. Bu sırada sergilediği davranışlar ile kendisine yardımcı olmak isteyen Barış'ı etrafından uzaklaştırır. Yaşadıklarının etkisinden çıkamayan Zeynep, dalgın olduğu esnada trafikte bir sorun yaşar ve yardımına koşan Nesrin ile tanışır. Uzun zamandan sonra yeni biriyle tanışmak ve içini boşaltmak Zeynep'e iyi gelir. Ancak Nesrin'in göründüğü kadar iyi olup olmadığı sorusu ise akılları kurcalar.

Öte yandan annelerinin bugüne kadar hayalini kurduğu yemek işletmesini açacaklarını söylemesi masada mutlu bir hava yaratır. Zeynep'i bekleyen diğer bir sürpriz ise annesinin şirketteki tüm hisseleri ona bırakması olur.