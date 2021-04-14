14 Nisan 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de
TV8 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise " Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
TV8 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
TV8 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ
Zeynep, Mehdi'nin ölümünü hala atlatamamış ve kendisini suçlamaya devam etmektedir. Bu sırada sergilediği davranışlar ile kendisine yardımcı olmak isteyen Barış'ı etrafından uzaklaştırır. Yaşadıklarının etkisinden çıkamayan Zeynep, dalgın olduğu esnada trafikte bir sorun yaşar ve yardımına koşan Nesrin ile tanışır. Uzun zamandan sonra yeni biriyle tanışmak ve içini boşaltmak Zeynep'e iyi gelir. Ancak Nesrin'in göründüğü kadar iyi olup olmadığı sorusu ise akılları kurcalar.
Öte yandan annelerinin bugüne kadar hayalini kurduğu yemek işletmesini açacaklarını söylemesi masada mutlu bir hava yaratır. Zeynep'i bekleyen diğer bir sürpriz ise annesinin şirketteki tüm hisseleri ona bırakması olur.